У Польщі арештували українця

Польський суд арештував громадянина України за участь в банді автомобільних злодіїв, котрі спеціалізувалися на викрадені машин класу «люкс» у Німеччині для їх перепродажу в Польщі.

Про це УНІАН повідомили в Центральній адміністрації польської поліції (KGP), відповідаючи на запит агентства.

За даними польських правоохоронців, 42-річний українець керував організованим у польському містечку Cлубіце - на кордоні з Німеччиною - центром з фальсифікації німецьких автомобільних документів.

«Під час огляду працівники знайшли докази, які вказують на те, що власне з цього місця вийшло кілька сотень фальшивих документів, так званих «бріфів»», - відзначили у Центральному слідчому бюро (СBS) поліції, яка розслідує справу з минулого року.

Правоохоронці загалом вже затримали у цій справі 44 особи, 18 з яких, в тому числі українця, заарештовано.

За даними польських правоохоронців, більшість членів групи є громадянами Польщі віком від 35 до 50 років, але серед них є також росіяни.

СBS відзначило, що учасники групи, яка діяла з 2009 року, мали спеціальне обладнання, котре дозволяло не лише перебивати номери, але й перекодовувати забезпечення в електронних системах крадених автомобілів.

Як зазначили в поліції, злодії викрадали в першу чергу автомобілі Lexus, Toyotа Land Cruiser, BMW X5 i X6 та Mercedes, додавши, що правоохоронцям вдалося повернути попереднім власникам 56 авто.

«Попередні розрахунки вказують на те, що вартість викрадених автомобілів становить кілька сотень тисяч доларів», - відзначили у поліції.

Польські правоохоронці зауважили, що частина викрадених автомобілів могла потрапляти до України та Росії.