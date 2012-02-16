У Луганську через ведмедя Потапа побили журналістів

У Луганську міліція розслідує факт нападу керівника громадської організації «Територіальне відділення мисливського собаківництва Кінологічного союзу України» на оператора телеканалу «1+1» і жорстокого поводження з ведмедем.

Як повідомила УНІАН керівник Відділу зв`язків із громадськістю ГУМВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ, матеріали щодо інциденту співробітники міліції передали до прокуратури Кам‘янобродського району Луганська.

«Прокуратура ухвалюватиме рішення про порушення кримінальної справи за фактом перешкоджання діяльності журналістів і жорстокого поводження з твариною. До кінця сьогоднішнього дня про порушення (справи) має стати відомо», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

У коментарі УНІАН журналістка луганського обласного видання «XXI век» Злата ВОЛКОНСЬКА повідомила, що вчора група представників луганських і всеукраїнських ЗМІ ввійшла на територію, де розміщується громадська організація «Територіальне відділення мисливського собаківництва Кінологічного союзу України», з метою перевірити інформацію про жорстоке поводження з ведмедем.

«Журналісти своїми очима побачили, що інформація підтвердилася. Ведмедя звуть Потап, його занесено до Червоної книги України. Проте тварина перебуває у жахливому стані. Ошийника не знімали відтоді, як він був ведмежам. Ошийник уріс у шию, розірвавши шерсть, душить тварину, заподіюючи йому жахливий біль. На шиї м`ясо, з якого тече гній. Запах страшний», - повідомила З.ВОЛКОНСЬКА. Проте, за її словами, керівник кінологічної організації «відмовився допомагати ведмедю, сказав, що з ним усе гаразд».

За інформацією З.ВОЛКОНСЬКОЇ, назустріч журналістам вийшли працівники організації і стали їх проганяти, стверджуючи, що зараз прийде керівник. Коли ж він приїхав, то “почав на нас кричати, проганяти, напав на оператора «1+1» і ударив його камеру. Він примусив своїх працівників замкнути ворота на замок, а ми викликали міліцію”, - розповіла З.ВОЛКОНСЬКА.

Вона зазначила, що журналісти вимагають порушити кримінальну справу проти голови організації, і розслідування триматимуть на своєму контролі.

«Ми хочемо, щоб ведмедя відібрали у такого господаря, і помістили в зоопарк, де про нього дбатимуть. Пошуком зоопарку ми готові й самі зайнятися. За нашими даними, у нього взагалі немає документів на звіра, не зрозуміло, яким чином він до нього потрапив», - підкреслила З.ВОЛКОНСЬКА.

Довідка УНІАН. Луганське «Територіальне відділення мисливського собаківництва Кінологічного союзу України» розташоване поряд з обласною дитячою громадською організацією «Барс». Діти й дорослі приходять займатися тут у кінноспортивній секції.

У квітні 2011 року ведмідь Потап, якому тоді було 11 місяців, напав на 50-річну жінку і завдав їй скальповану рану голови, перелом кісточки і безліч укусів. Жінку врятував конюх, який працює в «Барсі». За його словами, ведмідь був голодний, його погано годують, тому він міг напасти на жінку. За інформацією луганських ЗМІ, кримінальна справа за фактом події зараз знаходиться в суді.