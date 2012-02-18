Безробітний «мінер» дожартувався до 5 років тюрми

У Вінниці міліція затримала чоловіка, який 17 лютого о 22.27 повідомив про замінування загальноосвітньої школі № 10.

Як передає корреспондент УНІАН, про це повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

У повідомленні зазначається, що на телефону лінію «102» зателефонував невідомий чоловік і повідомив про те, що у школі закладено вибухівку і незабаром станеться вибух.

Після цього чоловік ще двічі телефонував, але з іншого номеру.

На місце надзвичайної події негайно прибули працівники територіальних підрозділів міліції та фахівці вибухотехнічної служби науково-дослідний експертно-криміналістичний центр УМВС.

Під час обстеження школи та прилеглої території будь-яких вибухових пристроїв чи небезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Незабаром підозрюваного чоловіка, який надав хибне повідомлення, виявили та затримали. Зловмисником виявився непрацюючий 35-річний вінничанин, який раніше неодноразово був судимий і притягувався до кримінальної відповідальності.

Затриманий пояснив, що був напідпитку і, можливо, хотів розважитися у такий спосіб.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.259 Кримінального кодексу. (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років.