У Києві - 670 тисяч зареєстрованих автомобілів і 210 АЗС

Розробка проекту розташування АЗС на території столиці буде завершена у березні 2008 року. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію Головного управління архітектури, містобудування та дизайну міського середовища.

Як йдеться у повідомленні, після цього проект погодять з міськими службами, винесуть на громадське обговорення та на розгляд Київради.

На думку голови постійної комісії Київради з питань земельних відносин Олексія ЄВЛАХА, це необхідно, зокрема, тому, що нині автозаправок у нашому місті на десять відсотків менше, ніж потрібно за європейськими стандартами.

За його словами, столичні фахівці прогнозують ще більшу нестачу АЗС, оскільки кількість машин, як відомо, збільшується в геометричній прогресії. За приблизними підрахунками, при 670 тис. зареєстрованих автомобілів працює лише 210 автозаправок.

За прогнозами, до 2020 року в столиці з’явиться ще 30 автозаправочних станцій.

Як відомо, два роки тому депутати Київради ввели мораторій на будівництво заправок до затвердження відповідної схеми. За інформацією Головного управління земельних ресурсів, цей мораторій діє досі, але виняток зроблено для тих випадків, коли процес відведення земельних ділянок під будівництво АЗС розпочався ще до його введення.