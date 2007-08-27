...А звичайним ялтинцям залишаються смітники і розбиті дороги

У Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим висловлюють стурбованість тим, що, незважаючи на збільшення кількості введеного житла у Великій Ялті, будівельні організації декларують збитки.

Як повідомила УНІАН радник кримського представництва глави держави Людмила МОХОВА, про це свідчить проведений представництвом аналіз.

«Найбільшу суму збитків (у Великій Ялті – УНІАН) допустили підприємства будівництва - майже 80 млн. грн., і це при тому, що собівартість одного квадратного метра не перевищує тисячі доларів, а реалізація одного квадратного метра житла досягає в окремих районах Ялти вже 5-7 тис. доларів, - зазначають в представництві. - Якщо взяти статистичні дані, то кількість введеного житла забудовниками всіх форм власності по Великій Ялті збільшилася в 2,5 раза і становить в 2007 році 33614 кв. м на суму всього 126,1 млн. грн., то легко порахувати, які гроші на іміджі Ялти заробляють і ховають в тінь будівельні організації і ділків від урядовців. Додамо сюди інвестиції в житлові будівлі міста, які становлять 175,3 млн. грн.». За даними представництва, це майже в два рази більше інвестицій «у всі без виключення райони республіки, де проживає третина населення, і приблизно на 20 відсотків менше, ніж у всі міста півострова, включаючи і Сімферополь».

На думку заступника кримського Представника глави держави Валерія ПРОБИЙ-ГОЛОВИ, такий стан речей ще раз підтверджує, що «ялтинська влада абсолютно не думає про майбутнє, а будує дачне селище для багатих людей, а не місто з розгорнутою промисловою і соціальною інфраструктурою, де могли б працювати ялтинці, які здобули спеціальну освіту». «Натомість звичайним ялтинцям залишаються тільки забрані у них і їхніх дітей паркі, дитячі майданчики, сміття, загазованість, і розбиті дороги до міської лікарні, й убогі корпуси цієї лікарні», - зазначають в представництві.

Ще більше керівництво Представництва Президента в АРК дивує збиткова робота підприємств готельного і ресторанного бізнесу Ялти. Їхні збитки становили 21,1 млн. грн. І це при тому, що для таких організацій місцевою владою виділені найпривабливіші місця в містах і селищах Великої Ялти.

В.ПРОБИЙ-ГОЛОВА запропонував керівництву Ялти розібратися в ситуації, що склалася, і відзвітувати перед громадою міста про виконану за 9 місяців поточного року роботу. Окрім цього, заступник Постійного Представника Президента в АРК порадив провести розширену нараду із залученням представників усіх служб виконкому, податкової, керівників збиткових підприємств.