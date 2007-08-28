Казахстан зупинив роботи на найбільшому морському родовищі нафти

Міністерство охорони довкілля Казахстану мінімум на три місяці припинило дозвіл на природокористування міжнародному консорціуму AGIPKCO, який розробляє на умовах СРП найбільше морське родовище нафти в країні - Кашаган. Італійська Eni, яка очолює консорціум, за словами глави відомства Нурлана Іскакова, порушила вимоги до екологічної безпеки проекту. Про це повідомляє Reuters.

Також стало відомо, що Мінфін Казахстану ініціював кримінальні справи проти працівників AGIPKCO. У відомстві вважають, що компанія ухилялася від сплати митних зборів і зборів при імпорті двох вертольотів на суму 4,9 мільйона доларів.

Кашаган, розташований на шельфі Каспію, є найбільшим серед відкритих за останні 30 років нафтових родовищ. Крім італійської компанії до консорціуму входять Shell, Exxon Mobil, Total і ConocoPhillips, а також "Казмунайгаз" і Inpex.

Причина невдоволення уряду Казахстану AGIPKCO полягає в перенесенні терміну початку видобутку на Кашагані з 2008-го на 2010 рік. При цьому Eni запропонувала збільшити обсяг видатків на проект з 57 до 136 мільярдів доларів. Казахстан готовий піти на це, якщо частка прибутку країни в проекті буде збільшена з 10 до 40 відсотків. Раніше повідомлялося, що Eni готова підвищити частку доходів Казахстану до 25 відсотків.

Видобуток на Кашагані мав початися 2005 року, але цього не сталося. Тоді консорціум був оштрафований на 150 мільйонів доларів.

Лента.ру