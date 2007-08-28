Сьогодні в Києві пограбували ПриватБанк

Сьогодні в Києві відбулося пограбування відділення «ПриватБанку», з травня четверте за рахунком у місті. Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, в чергову частину Головного управління МВС України в місті Києві надійшла інформація про те, що сьогодні о 10.45 двоє невідомих чоловіків у темних окулярах увійшли до приміщення відділення «ПриватБанку» по проспекту Маяковського, 73 (Деснянський район) і погрожуючи касирові предметом, схожим на автомат, викрали 30 тис. грн. і 6 тис. дол.

Після того, як злочинці покинули приміщення банку, касир натиснула «кнопку тривоги» і викликала міліцію.

Також указується, що в Києві і Київській області для розшуку злочинців введено спеціальний оперативний план «Сирена».

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 10.00 ранку в Києві на Харківському шосе було пограбовано відділення «ПриватБанку». Сума викрадених грошей становила близько 37 тис. грн.

Вранці 4 червня ц.р. у Дарницькому районі Києва по вулиці Анни Ахматової, 14-а, було здійснено збройне пограбування відділення «ПриватБанку».

Вранці 4 травня ц.р. у Києві відбулося збройне пограбування відділення банку «Таврика», яке знаходиться в Дарницькому районі міста на вул. Мішуги, 7-а.

Довідка УНІАН. КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) заснований в 1992 році.

Активи банку на кінець червня становили 43 млрд. 022 млн. 119 тис. грн., зобов`язання - 39 млрд. 469 млн. 621 тис. грн., власний капітал банку - 3 млрд. 552 млн. 498 тис. грн.

Чистий прибуток КБ «ПриватБанк» за підсумками першого півріччя 2007 року зріс в 2,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2006 року (101,467 тис. грн.), і становив 264,243 млн. грн.

За даними банку на кінець червня 2007 року, співвласники групи «Пріват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ мали рівні частки участі в статутному капіталі КБ «ПриватБанк». Так, частка прямої участі кожного становила 41,46%, опосередкованої - 12,43%. При цьому більше ніхто з власників не має частки в 10 або більше відсотків статутного капіталу.