Дощ проведе дітей до школи

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише у західних, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях місцями короткочасні дощі, грози, шквали 15-20 м/с. Вітер північний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 7-12°, у південній частині 14-19°; вдень 20-25°, в Криму, Приазов"ї, Миколаївській та Дніпропетровській областях 26-31°.

30 серпня - хмарно з проясненнями, грозові дощі, вночі у Карпатах, на Прикарпатті та Закарпатті, вдень у центральних та північних областях місцями сильні дощі, у Криму, Приазов`ї, вночі й у східних та південних областях переважно без опадів.

31 серпня - мінлива хмарність, без опадів, лише вночі на Лівобережжі та місцями у Криму короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний з переходом на західний (у південній та східній частині південний з переходом на північно-західний), 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, у західних, Чернігівській та Сумській областях місцями 5-7° тепла; вдень 18-23°, 30 серпня у північних областях 15-20°; у південній та східній частині 30 серпня вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 27-32°, 31 серпня зниження температури на 3-5°.

1 вересня вночі у західних, північних та центральних, а вдень у східній частині, у Криму та Приазов"ї місцями короткочасні дощі, грози, на решті території переважно без опадів.

2 вересня без істотних опадів, лише вдень на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 8-14°, на півночі Лівобережжя та західних областях місцями 6-7°, на узбережжі морів 16-21°; вдень 18-24°, в Криму 25-30°.

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 10-12°, вдень 21-23°; по області вночі 7-12°, вдень 20-25°.

30 серпня - хмарно з проясненнями, часом дощ, гроза, вдень місцями сильний дощ; 31 серпня - мінлива хмарність, без опадів, лише вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 30 серпня 15-20°, 31 серпня 18-23°.

1-2 вересня - без істотних опадів, лише вночі та вранці 1 вересня місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-14°, вдень 19-24°.