Лоліта Мілявська потрапила в аварію

На автобус співачки вартістю 10 000 доларів наїхав 27-тонний "КамАЗ". Зірка відбулася переляком, а музиканти — травмами.

26 серпня в дві години ночі після чергового концерту в курортному Геленджіку Лоліта Мілявська разом з своєю групою потрапила в аварію. Артисти прямували до Новоросійська на завершальний концерт в комфортабельному двоповерховому автобусі маркі Neoplan. Вже на трасі між Кабардинкою і Новоросійськом гастрольний автобус порівнявся з довгомірним «Камазом» вагою 27 тонн. Як поділилася з "Сегодня" сама Лоліта, вона відбулася тільки переляком: "Справа була пізно вночі. Всі спали, я почула тільки удар. Врятувало мене те, що я вчасно відвернулася в інший бік. Щоправда команда дуже постраждала — у багатьох забої, а у костюмера — струс мозку."

Більше за всіх дісталося гітаристові — він впав з другого поверху автобуса на перший, ще на одного музиканта перекинувся телевізор. Сама Лоліта впала з дивана, але окрім страху після пережитого, — жодних наслідків. За словами очевидців, Мілявська, попри свій вибуховий характер, трималася добре, не влаштовувала зоряних істерик.

На щастя, шофер гастролерів встиг ухилитися від прямого зіткнення. "У вантажівки, яка їхала попереду, лопнула рама, — розповів російским ЗМІ черговий по виїзду на ДТП Новоросійського полку ДПС Володимир Гладкий. — Через це «КАМАЗ» зачепив автобус з артистами, що їхав поруч, а потім перекинувся на бік. Neoplan встояв, але його винесло на узбіччя".