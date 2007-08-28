У Черновецького твердять, що від Тимошенко постраждав міст Патона

Блок Юлії Тимошенко порушує правила передвиборної агітації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на першого заступника начальника Головного управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації Юрія ФРЕЙДІНОВА.

«Останнім часом з вуст лідера Блоку Юлії Тимошенко лунали звинувачення на адресу столичної влади з приводу незаконного перешкоджання здійсненню передвиборної агітації. Ця інформація була широко висвітлена в засобах масової інформації. Аналогічна скарга була подана представником Блоку Юлії Тимошенко в Центральну виборчу комісію, проте, ще до її розгляду, була відкликана. Відкликання скарги, очевидно, було викликане безперспективністю її розгляду на користь БЮТ», - сказав Ю.ФРЕЙДІНОВ.

За його словами, реклама, розміщена БЮТ на мосту ім. Патона, встановлена незаконно, оскільки відповідно до Закону «Про вибори народних депутатів України» партії або блоки мають право починати передвиборну агітацію після прийняття рішення ЦВК про реєстрацію кандидатів в депутати блоку або партії.

Ю.ФРЕЙДІНОВ уточнив, що роботи з розміщення рекламних конструкцій велися в ніч з 14 на 15 серпня 2007 року, а виборчий блок «Блок Юлії Тимошенко» був зареєстрований лише вдень 15 серпня 2007 року. Крім того, за його словами, політична агітація може здійснюватися лише за рахунок коштів фонду партії (блоку). «На час встановлення рекламних конструкцій не було відкрито навіть накопичувальний рахунок блоку, його відкрили лише 16 серпня 2007 року. Як відомо, фінансування реклами здійснюється лише з поточних рахунків, які були відкриті значно пізніше», - сказав він.

Ю.ФРЕЙДІНОВ також зазначив, що міст ім. Патона належить до визначних пам`яток національного значення. У зв`язку з цим, додав він, будь-яка рекламна конструкція, що розміщується на території моста, обов`язково повинна бути узгоджена з Головним управлінням охорони культурної спадщини і Головним управлінням містобудування, архітектури і дизайну міського середовища.

«Рекламні засоби з політичною агітацією БЮТ, розташовані на мосту Патона, не узгоджені з вищезазначеними управліннями, що є грубим порушенням Закону України «Про рекламу» і пункту 16 «Типових правил розміщення зовнішньої реклами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067», – вважає він.

Ю.ФРЕЙДІНОВ розраховує, що БЮТ «здійснюватиме передвиборну агітацію з дотриманням встановлених правил, тобто без порушення чинного законодавства України».

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня БЮТ заявив про незаконний демонтаж в Києві політичної реклами Блоку.

За словами лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, команду псувати політичну рекламу БЮТ дав мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який, у свою чергу, одержав відповідну вказівку від прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Вона повідомила, що БЮТ має намір через це подати до суду на Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.