На західному кордоні двоє порушників напали на прикордонний наряд

У Львівській області затримано двох чоловіків, які напали на прикордонний наряд. Одного з нападників з простреленою ногою госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, двох порушників прикордонного режиму виявив у п’ятницю прикордонний наряд застави „Смільниця”. Під час спроби затримання чоловіки почали ображати прикордонників, а потім напали на них. Прокордонники зробили два попереджувальні постріли з пістолета, після чого старший наряду застосував зброю проти одного з нападників, вистреливши йому в ногу. Інший порушник після цього втік. Пораненому одразу ж надали першу медичну допомогу.

За висновком співробітників військової прокуратури, застосування зброї прикордонником було правомірним. Згодом було затримано втікача, якого утримують у Мостиському прикордонному загоні. Пораненого направили до однієї з лікарень Львова.

Обидва порушники виявилися жителями Закарпатської області, причому один з них уже затримувався прикордонниками за переправлення незаконних мігрантів.