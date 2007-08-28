Цушко приховує факт серійного вбивства п`ятьох дітей?

Москаль звинувачує Цушка в замовчуванні інформації про серійні вбивства в Запорізькій області

Міністр внутрішніх справ, кандидат у депутати від СПУ Василь Цушко замовчує факт серійних убивств у місті Дніпрорудне Запорізької області. Про це в інтерв`ю «Ірта-FAX» заявив кандидат у народні депутати від блоку НУ–НС Геннадій Москаль.

Геннадій Москаль, посилаючись на УМВС у Запорізькій області, розповів, що в місті Дніпрорудне впродовж кількох місяців убито 5 дітей. «Цушко з екранів телевізорів розповідає про поліпшення показників розкриваності злочинів, але факти щодо маньяка в Запорізькій області замовчуються, - зазначив Геннадій Москаль. – Замість того, щоб займатися сьогодні агітацією, Цушко мав би очолити оперативну групу з пошуку серійного маніяка-вбивці».

Він також наголосив, що бездіяльність міліції в Запорізькій області сьогодні ставить під загрозу життя жителів Дніпрорудного. «Усе місто сьогодні налякане», - зазначив Геннадій Москаль.