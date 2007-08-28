Зіткнулися два мерседеси: 3 загиблих, 7 поранених

На Хмельниччині внаслідок ДТП троє осіб загинуло і ще семеро травмовано

Сьогодні, о 5.20 у Хмельницькій області на 223-му км автодороги Житомир-Чернівці поблизу с. Солобківці Ярмолинецького району мікроавтобус "Мерседес-Бенц-210" зіткнувся з автомобілем "Мерседес-Бенц-1114".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій і двоє пасажирів мікроавтобуса загинули на місці, а семеро пасажирів цього ж транспортного засобу отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарень.