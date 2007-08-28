Тимошенко: 57% економіки знаходиться в тіні

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО виступає за скасування податку на додану вартість.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила у ході бізнес-форуму у Кривому Розі за участі підприємців Дніпропетровської області.

За словами лідера БЮТ, за останній рік було отримано аналітичні європейські довідки, які свідчать, що податок на додану вартість руйнує виробництво та не дає змоги його розвивати.

Лідер БЮТ запропонувала ліквідувати ПДВ, наголосивши, що при цьому баланс державного бюджету залишиться нормальним та буде наповнюватися.

«Сьогодні все ж таки 57% економіки знаходиться в тіні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також лідер БЮТ наголосила на необхідності розвитку кредитування малого та середнього бізнесу та зміні грошово-кредитної політики в Україні.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, потрібно переходити до 3-5% річних по кредитам для малого та середнього бізнесу, для чого потрібно перебудувати всю кредитну систему.

«Це можливо десь за 1 рік», - переконана вона.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО не одноразово заявляла про наміри БЮТ скасувати ПДВ. Зокрема, це передбачено у розробленій БЮТ програмі стратегічного розвитку України під назвою «Український прорив: до справедливої і конкурентноспроможної країни».

Водночас перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ називав безглуздою пропозицію Ю.ТИМОШЕНКО скасувати ПДВ.