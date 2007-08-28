Ющенко мав зустріч з патріархом Філаретом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що на даному етапі важливим є чітке розуміння неприпустимості втягнення церков у передвиборчі процеси.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату, патріархом Філаретом, що відбулась з нагоди святкування Успіння Пресвятої Богородиці.

Також В.ЮЩЕНКО подякував Філаретові за молитву, проголошену в Соборі Святої Софії 24 серпня цього року. За словами Президента, це була унікальна проповідь, в якій від початку хрещення Київської Русі до нинішніх часів показано як досягнення, так і негаразди України. «Корінь проблем, і я погоджуюсь з цим, в аморальності окремих політиків і відступі від заповідей Христа», – сказав Президент України.

В.ЮЩЕНКО подарував Філаретові ікону Тихвінської Божої матері. У свою чергу Патріарх передав до бібліотеки Президента Біблію та три томи «Житія Святих», перекладені ним з російської українською мовою.