У центрі Одеси почали зводити монумент Катерині II

Сьогодні у центрі Одеси, на місці знесеного пам’ятника „Потьомкінцям – нащадки”, бригада будівельників почала встановлювати монумент російській імператриці Катерині II. Про це повідомив УНІАН головний художник міста Володимир ЧЕПЕЛЄВ.

На гранітному підніжжі вже закріплено високий п’єдестал, де буде встановлена скульптура російської імператриці. Поряд з нею розмістять фігури Григорія Потьомкіна, Платона Зубова, Йосипа Дерібаса та Франца Деволана.

В.ЧЕПЕЛЄВ додав, що скульптура Катерини II виготовлена київськими фахівцями художнього литва, уже в дорозі до Одеси.

Як повідомляв УНІАН, рішення про встановлення монумента Катерині II ухвалили депутати Одеської міськради. Мотивували рішення тим, що з 1900 по 1920 року в Одесі існував пам’ятник Катерині II, доки його не знесли більшовики. Тепер його вирішено найменувати пам’ятником „Засновникам Одеси”. Хоча ні сама імператриця, ні Г.Потьомкін, ні П.Зубов взагалі ніколи не бували в у визволеному від турків містечку Хаджи-бей, яке згодом було названо Одесою.

Проти встановлення пам’ятника Катерині II протестують представники більш як півмільйонної української громади Одеси, передусім УНП, ПРП, „Собор” „Просвіта”, асоціація козацьких товариств „Січ” та ін. Керівництву міськради передано надіслані з Санкт-Петербурга копії архівних документів, пов’язаних із первісною забудовою портової Одеси, де не було монумента імператриці. Як випливає з документів, торжеством історичної справедливості було б відновлення на площі храму Святої Катерини (документи підтверджують, що такий храм справді був на площі в XVIII столітті), а не монумента Катерині II.

Під час святкування Дня Незалежності активісти українських організацій спалили опудало російської імператриці, а лідер одеської „Свободи” Павло КИРИЛЕНКО заявив, що зведення пам’ятника Катерині II в Одесі „рівнозначне встановленню в Ізраїлі пам’ятника Гітлеру”.

Довідка УНІАН. Пам`ятник Катерині II був встановлений в центрі Одеси в 1900 і знесений у 1920 році. Його фрагменти зберігаються в обласному історико-краєзнавчому музеї. Пізніше на цій площі був споруджений пам`ятник Льву Толстому, потім - Карлу Марксу. У роки окупації площу К.Маркса назвали ім`ям Гітлера. А в 1965 році на площі Потьомкінців, згідно з постановою уряду УРСР, було встановлено пам`ятник «Потьомкінцям – нащадки», який у червні цього року демонтований з метою переміщення на Митну площу.