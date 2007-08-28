Тимошенко закликає не голосувати за ”непрохідні” партії

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає людей не розпорошувати голоси на наступних парламентських виборах, голосуючи за непрохідні партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні ввечері на центральній площі Кіровограда, де, за даними правоохоронців, зібралося близько 3,5 тисяч її прихильників.

Виступаючи на мітингу, Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «У Верховній Раді України наступного скликання буде три з половиною партії. БЮТ, політична партія Президента і, на жаль, Партія регіонів. Не буде соціалістів, які обміняли мораль на пенсію для Олександра МОРОЗА. Можуть бути комуністи, які є лише уламком політичної сили».

Крім білих прапорів з політичною символікою БЮТ, мітингувальники тримали знамена “Нашої України” та “Народної самооборони”. За словами керівника міської організації НСНУ Олександра ДАНУЦИ, представники його партії вийшли на мітинг з власної ініціативи з метою підтримати політичного союзника. Натомість, коли минулого тижня в Кіровоград завітали Юрій ЛУЦЕНКО і В’ячеслав КИРИЛЕНКО, прихильників БЮТ на їхньому мітингу не спостерігалось.