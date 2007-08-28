Єврокомісія перевірить податкові пільги католицької церкви

Єврокомісія зробила запит італійському урядові, вимагаючи подати документи про податкові пільги, надані католицькій церкві в Італії, повідомляє Forbes з посиланням на Thomson Financial. Комісія наголосила, що поки що не почала розслідування того, наскільки пільги відповідають європейському законодавству про захист конкуренції. Поки що європейським чиновникам потрібно більше інформації. Європейська комісія визнала, що увага до католицької церкви в Італії була привернута скаргами третіх осіб. Вперше члени Комісії порушили це питання в червні 2007 року.

Зі свого боку газета The Guardian стверджує, що самі представники католицької церкви заявили про готовність відмовитися від частини податкових пільг, передбачених договором 1984 року. За версією видання, щорічно податкові пільги церкви становлять близько одного мільярда євро. Крім того, бізнес-підрозділи католицької церкви, такі як школи, лікарні та готелі, несуть тільки половину нормального податкового навантаження.

З посиланням на італійську La Stampa газета пише, що в одному тільки Римі церкви належить 18 лікарень, 55 поліклінік і 250 шкіл.

Лента.ру