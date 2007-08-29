Кириленко: проект Податкового кодексу буде готовий до жовтня

Блок "Наша Україна - Народна самооборона" планує у вересні представити власний проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова політради блоку В’ячеслав КИРИЛЕНКО сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

"До 30 вересня ми плануємо представити новий Податковий кодекс", - сказав він.

За словами В.КИРИЛЕНКА, новий проект Податкового кодексу передбачає зменшення ставок оподаткування, лібералізацію адміністрування ПДВ та інших податків, справедливий податок на нерухомість.

"Ми також включимо в нього мораторій на податкові зміни на 10-15 років з тим, щоб стабілізувати економіку країни, збільшити бюджетні надходження, а також істотно збільшити зовнішні та внутрішні інвестиції", - додав він.