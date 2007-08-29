Одне із сімох чудес України «Херсонес Таврійський» потребує підтримки держави

Національний заповідник "Херсонес Таврійський" - одне із семи чудес України - потребує підтримки на державному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні директор заповідника Леонід МАРЧЕНКО під час зустрічі очолюваного ним колективу з головою Севастопольської міської державної адміністрації Сергієм КУНІЦИНИМ.

За його словами, для збереження унікального археологічного ансамблю розроблено спеціальну програму, яка ще торік отримала схвалення і підтримку практично усіх керівників міністерств і відомств, за винятком одного з колишніх міністрів економіки. Саме через це, додав він, програма "забуксувала".

Водночас, як сказав Л.МАРЧЕНКО, її відсутність стримує появу рішення ЮНЕСКО про включення заповідника до списку пам`яток світової спадщини і не дозволяє вирішувати нагальні питання збереження Херсонеського городища. За його словами, насамперед ідеться про укріплення берегової смуги Херсонесу. За оцінкою директора, на проведення таких робіт необхідно до 200 млн. грн.

Як зазначив Л.МАРЧЕНКО, щорічно море "з`їдає" частину історичних пам`яток, декілька кварталів древнього Херсонесу уже під водою.

Директор заповідника також наголосив на необхідності вирішення міською радою «земельного питання». За його словами, лише у Севастополі збереглися древні хори - античні сільськогосподарські садиби, і якщо ці землі попадуть під "дерибан", то назавжди будуть втрачені унікальні пам`ятники античності.

Ці слова підтвердив і присутній на зустрічі начальник міського управління земельних ресурсів Ігор СИЗОВ. За його словами, до міськради Севастополя ще у 2006 році були передані документи на затвердження за заповідником більшості земельних ділянок із запланованих 400 га землі, однак рішення досі не прийнято.

Як сказав у свою чергу С.КУНІЦИН, виконавча влада міста повністю підтримує ініціативи керівництва заповідника. "Ми не повинні перейти ту межу, після якої пам`ятник світового значення, одне із семи чудес України, може розсипатися на шматки", - сказав він.

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ сьогодні на прес-конференції у Севастополі сказав, що зараз «ні у Херсонесу немає коштів, ні у нас для того, щоб провести відповідні роботи (створити на території заповідника Археологічний парк - УНІАН). Тому, додав він, сьогодні жодне рішення міської ради не ухвалюється без узгодження із заповідником, але, як додав він, «хто буде відповідати за цю територію?».

Водночас, сказав В.САРАТОВ, «є повне бажання підтримувати Херсонес». Голова міськради пообіцяв, що до цього питання представницька влада міста повернеться після дострокових парламентських виборів.