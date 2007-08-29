У Європі склали інтернет-словник для тих, хто має алергію
04:04, 29 серпня 2007Суспільство
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... 24 мовами, безкоштовний
Європейські товариства захисту споживачів склали і розмістили в інтернеті універсальний словник для туристів-алергіків, який містить переклад, зокрема й російською мовою, назв продуктів, що викликають алергічну реакцію, повідомляє РІА Новости з посиланням на бельгійські ЗМІ.
Алергіки-туристи можуть одержати переклад повного списку алергенних продуктів у країнах Європи двадцять однією з 23 офіційних мов Євросоюзу, а також турецькою, ісландською та норвезькою.
Користуватися словником можна безкоштовно.
Крім того, в словнику є інформація про інгредієнти на продуктових етикетках в країнах-членах ЄС.
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