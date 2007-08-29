З`явився новий дорожній знак (фото)

Уельська адміністрація вигадала нові дорожні знаки, які застерігають водіїв, що їм не варто довіряти інформації супутникових навігаторів, пише The Daily Mail.

Такі знаки з`явилися на дорозі біля одного з сіл Південного Уельсу, на вузьких вулицях якого раз по раз “загрузають” великі вантажівки. Хоча ці вулиці не призначені для проїзду великовантажного транспорту, система супутникової навігації вказувала їх як найкоротший шлях від шосе М4 до аеропорту Кардіффа. Тож водіям доводилося витрачати по кілька годин на те, щоб виїхати з цього села.

Раніше в цьому місці були встановлені щити з попередженнями, проте вони виявилися марними для водіїв, що не знають англійської мови. Відтак на дорогах з`явився новий знак, на якому зображений супутник і закреслена вантажівка.

Передбачається, що це позначення, схвалене Національною асамблеєю Уельсу, буде зрозуміле всім водіям без винятку.

Експеримент триватиме рік, і якщо результати виявляться позитивними, то знаки з`являться на інших дорогах.

Автолента