Хто платить пенсійний збір при купівлі-продажу автівки?

Кабінет міністрів України пропонує ввести сплату пенсійного збору при придбанні права власності на автомобіль, а не при його відчуженні.

Текст відповідного законопроекту №10110 від 23 лютого 2012 року розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на сьогоднішній день обов’язок щодо сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування визначено відповідним Законом України, а механізм його сплати – Порядком сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій. Водночас, норми Закону України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” щодо сплати зазначеного збору при відчуженні автомобілів трактуються неоднозначно та потребують конкретизації. Крім цього, визначення нерухомого майна для сплати такого збору потребує приведення у відповідність до Податкового кодексу України.

Законопроектом пропонується уточнити положення Закону України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”, визначивши платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування підприємства, установи та організації, а також фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі (крім випадків забезпечення легковими автомобілями інвалідів згідно із законодавством та успадкування легкових автомобілів за законом).

Також пропонується уточнити, що сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування здійснюється при набутті права власності на легкові автомобілі. Крім цього, пропонується визначити нерухомим майном для сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування об’єкт, який підпадає під визначення групи 3 основних засобів та інших необоротних активів згідно із Податковим кодексом України.