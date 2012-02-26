Євпаторія вже другий день без води: люди скуповують бутильовану

Жителі Євпаторії другий день залишаються без води через аварію на магістральному водогоні.

У магазинах міста спостерігається підвищений попит на бутильовану воду.

Як повідомляють прес-служби міської ради і виконкому Євпаторії, влада сьогодні на оперативній нараді вирішила організувати тимчасове підвезення води жителям міста.

Поки що мікрорайонами курсуватимуть 10 водовозок. Воду можна використовувати як технічну для побутових потреб, а також на кухнях - після кип`ятіння. Крім того, до міста на час ліквідації аварії пустять спецмашини реалізаторів питної води із Сак.

«За ніч вдалося локально ліквідувати один із поривів на водогоні, проте залишаються ще декілька аварійних ділянок, що потребують серйозних відновних робіт. Для ліквідації аварії направлено додатково до 6 наявних ще 11 одиниць техніки, 5 з яких надані по лінії МНС», - повідомили в мерії.

Через аварію на водогоні з`явилися проблеми з роботою котельної шостого мікрорайону. Її запускатимуть індивідуально, використовуючи резервні джерела води.

Мер Євпаторії Андрій ДАНИЛЕНКО заявив, що головне - не допустити паніки серед жителів. «На жаль, від подібних аварій не застраховане жодне місто. Ситуація знаходиться під контролем, робиться усе можливе, щоб швидше закінчити ремонтні роботи і забезпечити місто водою», - сказав він.

В Євпаторії проживають понад 100 тисяч чоловік.