Скільки коштує українська ГТС

Ринкова вартість газотранспортної системи України складає 61 млрд доларів. Про це ZN.UA повідомила член Американського товариства оцінювачів, член Інституту оцінки США Людмила Симонова.

За її словами, оцінка вартості української ГТС була здійснена за двома основними підходами — витратним і дохідним.

Витратний підхід дає змогу визначити вартість шляхом розрахунків витрат на дату оцінки, які необхідні для будівництва аналогічної нової ГТС, з вирахуванням зносу, що знецінив активи з моменту введення їх в експлуатацію. Дохідний підхід ґрунтується на перетворенні доходів, які можна отримати у майбутньому від використання (експлуатації) активів, на його вартість, тобто на капіталізації потоку доходів від експлуатації активу за ставкою капіталізації, що характеризує повернення капіталу від вкладення коштів в аналогічні активи.

Для розрахунків із використанням дохідного підходу виходитимемо з тарифу, встановленого для транспортування газу магістральним газопроводом через територію України в розмірі 2,89 дол. за тисячу кубометрів на 100 км, і обсягів транзиту для чотирьох магістральних трубопроводів в 110 млрд. кубометрів на рік. Помноживши тариф транспортування на відстань прокачування кожним трубопроводом, поділивши на 100 км і додавши, одержуємо загальний дохід від транзиту газу європейським споживачам через українську ГТС у сумі 3,711 млрд. дол. на рік. Ще однією статтею доходу є транспортування газу українським споживачам, тариф на яке НКРЕ нещодавно встановила у розмірі 302 грн. за тисячу кубометрів. Враховуючи, що річний обсяг прокачування на внутрішній ринок становить близько 40 млрд. кубометрів природного газу, дохід від використання ГТС українськими споживачами становитиме 1,51 млрд. дол. на рік.

Отже, сумарний дохід від зовнішнього і внутрішнього транспортування газу складе 5,221 млрд. дол на рік. При цьому сумарний валовий дохід від використання ГТС за вирахуванням щорічних інвестицій у модернізацію складе 4,935 млрд. дол. Таким чином, чистий дохід як різниця між валовим доходом і витратами становитиме 4,087 млрд. дол.

Для переведення чистого доходу у вартість у цьому дослідженні застосовано поняття періоду окупності — він встановлений на рівні 15 років (як у випадку з газопроводом Nord Stream). Тоді вартість ГТС, розрахована за допомогою дохідного підходу, складе 61,3 млрд. дол.

Для розрахунку вартості із застосуванням витратного підходу проаналізуємо вартість 1 км аналогового трубопроводу «Північний потік». Підрахунок дозволяє отримати вартість витрат на 1 км трубопроводу «Північний потік» для однієї нитки — 10,1 млн. дол./км.

Для визначення вартості української ГТС за умови, що її будували б сьогодні, враховуватимемо, що загальна довжина магістральних трубопроводів становить 22,16 тис. км. Тоді вартість будівництва нової ГТС (вартість заміщення) становитиме 111,5 млрд. дол.

Далі необхідно врахувати той факт, що українська ГТС уже експлуатується якийсь час і в процесі цієї експлуатації відбувається її зношення, що призводить до необхідності проведення капітальних ремонтів і модернізації. Після вирахування зношення з вартості заміщення отримуємо вартість ГТС на рівні 47,2 млрд. дол.

При цьому перевагу як правило віддають порівняльному чи дохідному підходу, бо витратний підхід використовує технічні параметри, які в сучасних умовах могли б значно відрізнятися від тих, що використовувалися 20 років тому. Дохідний підхід у цій оцінці опирається на такі достовірні дані, як тарифи на транспортування газу, довжина основних трубопроводів, обсяги транзиту в минулому, фактичні витрати і незалежний прогноз капітальних інвестицій.