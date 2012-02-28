Четверо приїхали на джипі з автоматами і розстріляли будинок

Правоохоронці затримали чотирьох чоловіків, в Золотоноші Черкаської області з автоматів обстріляли житловий будинок.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Черкаській області, кілька днів тому до міліції зателефонував чоловік і повідомив, що невідомі особи обстрілюють сусідський будинок з вогнепальної зброї. За словами свідків, зранку четверо на джипі під'їхали до будинку і почали стріляти, після чого сіли в авто і зникли з місця пригоди.

На думку потерпілих, однією із причин нападу могла стати родинна ворожнеча.

Працівники міліції затримали зловмисників у їхніх знайомих у Чернігові.

Порушено кримінальну справу за фактом замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).