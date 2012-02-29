Інспектор митного посту «Київ-аеропорт» погорів на хабарі
09:59, 29 лютого 2012Суспільство
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Перевіряють, чи довгий "шлейф"
Прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу за хабарництво щодо старшого інспектора митного посту «Київ-аеропорт» Київської регіональної митниці.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, митник за нестворення штучних перешкод при митному оформленні імпортованого товару (авіапального) вимагав та отримав від директора комерційного підприємства 500 доларів.
Справу порушено за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Слідством перевіряється причетність митника до можливого вчинення подібних злочинів.
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