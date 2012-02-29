На міжнародній виставці в Ялті рекламують можливості Криму

З 29 лютого до 2 березня в готельному комплексі «Ялта-Інтурист» проходить XХI Міжнародний туристичний ярмарок «Крим. Курорти. Туризм – 2012».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Міністерства курортів і туризму АРК, в ярмарку беруть участь більш як 500 експонентів з регіонів України, країн СНД і країн Причорномор'я. Основними учасниками ярмарку виступають кримські оздоровниці, туристичні агентства України і Криму.

Головна мета ярмарку – реклама унікальних можливостей Криму і майбутнього курортного сезону, активне просування кримського туристичного продукту на міжнародний ринок, сприяння розвитку співпраці із зарубіжними країнами і міжнародними організаціями, розширення ділових контактів між підприємствами курортно-туристського комплексу і кримськими товаровиробниками.

Одним з центральних заходів ярмарку стане I Міжнародний Чорноморський туристичний форум, який пройде 1 березня за участю голови Ради міністрів Криму Анатолія МОГИЛЬОВА. Захід відбудеться у рамках виконання доручень Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з розвитку Автономної Республіки Крим, відзначили у прес-центрі.

Метою форуму є вироблення спільних дій з просування чорноморського туристичного продукту на міжнародному туристичному ринку. У тому числі і можливості позиціонування регіону під єдиним брендом. У роботі форуму візьмуть участь представники органів влади чорноморських країн, які відповідають за розвиток туризму, - України, Болгарії, Грузії, Росії, Румунії і Туреччини, представники 11 портових міст Чорноморського регіону.

В рамках ярмарку відбудеться презентація проекту: «Підтримка розвитку туризму в Автономній Республіці Крим». Проект реалізується у рамках Програми ЄС «Спільна ініціатива зі співпраці у Криму».

Офіційна церемонія відкриття ярмарку відбулася сьогодні, 29 лютого, в готельному комплексі «Ялта-Інтурист» (зал «Кришталевий).

Відкриття 1-го Міжнародного Чорноморського туристичного форуму відбудеться 1 березня, а презентація проекту ЄС «Підтримка розвитку туризму в Автономній Республіці Крим» пройде 2 березня.