Україна могла б здавати свої газосховища європейцям

Європейський Союз зацікавлений у переведенні української газотранспортної системи (ГТС) у реверсний режим із метою використання підземних сховищ газу (ПСГ) України на користь європейських газотранспортних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив у ході сьогоднішньої прес-конференції на тему «Україна і Росія знову на порозі газової війни?» президент консалтингової фірми East European Gas Analysis (США) Михайло КОРЧЕМКІН.

На його думку, будівництво газопроводу «Південний потік» у майбутньому неминуче призведе до повного припинення транзиту газу через українську газотранспортну систему. "У зв`язку з цим Україні вже сьогодні слід розглянути можливість переведення своєї ГТС у реверсний режим. Найбільші газові сховища в Європі розташовані в Україні й знаходяться всього за 200 кілометрів від її західного кордоні. Країни ЄС безперечно будуть зацікавлені в їх використанні, але для цього необхідно перевести українську ГТС у реверсний режим», - сказав М.КОРЧЕМКІН і додав: «Цей варіант сьогодні виглядає реальнішим, ніж залучення інвестицій у модернізацію ГТС як транзитного газопроводу для постачань російського газу в ЄС. Інвестиції в модернізацію і переведення ГТС у реверсний режим виявляться значно скромнішими, ніж її модернізація в нинішньому вигляді, і європейські компанії будуть готові їх надати».

Підсумовуючи, експерт зазначив, що реверсний варіант використання української ГТС підвищить енергетичну безпеку країни.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що після реалізації запланованих «Газпромом» газотранспортних проектів «Південний потік» і «Північний потік» транзитне значення України для експорту російського газу дорівнюватиме нулю.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.

Газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається із 72 компресорних станцій, 110 цехів і 1451 газорозподільчої станції (ГРС). Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 38,6 тис. км, МГ– 22,2 тис. км, і 16,4 тис. км газовідводів. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288 млрд. куб. м, на виході – 178,5 млрд. куб. м, зокрема в країни Європи – 142,5 млрд. куб. м.