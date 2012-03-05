20 багатоповерхівок на Луганщині залишилися без води

Через порив труби без води сидять 7 тисяч людей

Вчора о 20.00 у Первомайську Луганської області стався порив труби холодного водопостачання, внаслідок чого без централізованого водопостачання залишилося 20 багатоповерхових житлових будинків, у яких мешкає більше 7 тисяч осіб. Комунальною службою організовано підвіз води. До відновлювальних робіт залучено аварійні бригади ТОВ „Луганськвода”, повідомляє прес-служба МНС. Подія перебуває під контролем Головного територіального управління МНС у Луганській області.

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