20 багатоповерхівок на Луганщині залишилися без води
08:57, 05 березня 2012Суспільство
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Через порив труби без води сидять 7 тисяч людей
Вчора о 20.00 у Первомайську Луганської області стався порив труби холодного водопостачання, внаслідок чого без централізованого водопостачання залишилося 20 багатоповерхових житлових будинків, у яких мешкає більше 7 тисяч осіб.
Комунальною службою організовано підвіз води. До відновлювальних робіт залучено аварійні бригади ТОВ „Луганськвода”, повідомляє прес-служба МНС.
Подія перебуває під контролем Головного територіального управління МНС у Луганській області.
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