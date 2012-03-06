Тернопільська облрада просить Януковича не віддавати Почаївську лавру УПЦ МП

Тернопільська обласна рада закликала керівництво держави не допустити прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України (щодо передачі об’єктів культурної спадщини релігійним організаціям)», який передбачає передачу Почаївської Лаври Українській православній церкві Московського патріархату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, прийнятому сьогодні під час пленарного засідання сесії облради.

У зверненні депутати висловили стурбованість реакцією церковних і громадських кіл області щодо цього законопроекту, оскільки загалом громадськість Тернопільщини виступає проти цього законопроекту.

Прийняттю звернення передували гострі дебати між представниками націонал-демократичних сил та членів провладної групи «Стабільність та реформи». В ході дискусій депутати від ВО «Свобода», які запропонували свій текст звернення, пішли на компроміс і погодилися забрати з нього усі гострі моменти, в яких йшлося про підтримку чинною владою лише однієї релігійної конфесії та експансії УПЦ МП на теренах України.

В результаті у своєму зверненні депутати лише нагадали керівництву держави, як Почаївська лавра опинилася в оренді в УПЦ МП.

«29 травня 2001 року Кабінет міністрів України відніс комплекс пам’яток культурної спадщини у містах Кременці та Почаєві до відання Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Відтак, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України у 2002 році усі пам’ятки були передані зі спільної власності територіальних громад сіл та міст Кременецького району у державну власність з віднесенням до сфери управління Держбуду України.

У липні 2003 року згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України споруди Почаївської лаври були вилучені зі складу заповідника, а в грудні того ж року відбулася передача комплексу споруд лаври у безкоштовне користування представникам Української православної церкви Московського патріархату», – йдеться у зверненні.

На звершення депутати закликали керівництво держави вжити рішучих заходів щодо недопущення ухваленні відповідного законопроекту.

За звернення проголосувало 74 з 82 депутатів облради.