Боротьбу зі «спиртними кіосками» Черновецкий фінансуватиме особисто

Мер Києва Леонід Черновецкий 31 серпня під час відвідин київської школи №329 заявив, що боротиметься з пивними кіосками за допомогою народних дружин, які мер має намір фінансувати особисто.

Міський голова в чергове осідлав свого улюбленого коника – боротьбу з гральними автоматами і кіосками, що торгують спиртними напоями, розташованими в безпосередній близькості від шкіл. «Спиртне біля школи? Я з цим борюся, я цим живу, - заявив Черновецкий. - Ми щодня знімаємо гральні автомати і щодня ліквідовуємо торгові точки, які реалізують спиртне. Київ – одне з небагатьох міст України, де ця боротьба відбувається. При мені не буде спиртних кіосків, і я свого доб`юся, хто б не хотів мого референдуму, перереферендуму».

Скориставшись тим, що в розмові знову виникло питання референдуму про недовіру Черновецкому, мер сказав: «Добро на такий референдум не дам. Референдуми по моїй відставці проводити можна скільки завгодно, але іншого мера вибрати неможливо. Все це казки бабусі Аріни».

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