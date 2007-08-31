У Києві здійснено збройний напад на автозаправку (фото)

Здійснено друге зухвале озброєне пограбування заправки за останній тиждень. Цього разу під дулом обріза опинилися нічні працівники заправки "Шелл", що на Броварському проспекті. Камери відеоспостереження зафіксували унікальні кадри. У 3.28 двоє злочинців в масках зайшли в приміщення АЗС, погрожуючи обрізом мисливської рушниці, примусили персонал лягти на підлогу. Забравши з кас 17 тисяч гривень, грабіжники вийшли назовні, де їх чекав спільник, і від`їхали на темно-синьому автомобілі.

Магнолія-ТВ