Черновецький звільнив головного лікаря Центральної міської лікарні

Сьогодні за грубі фінансові порушення та бездіяльність звільнено головного лікаря Центральної міської клінічної лікарні (колишньої Жовтневої лікарні) Валентина БІДНОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ, відповідний наказ № 1381/К від 31.08.2007 р. видало Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення.

Як повідомила начальник управління Людмила КАЧУРОВА, В.БІДНОГО було запрошено сьогодні на 15.00 до управління для ознайомлення з даним наказом у присутності фахової комісії. “Проте пан БІДНИЙ відмовився підписати документ про ознайомлення, про що складено відповідний акт”, - зазначила Л.КАЧУРОВА.

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, у Центральній міській клінічній лікарні спеціальна міська комісія виявила цілу низку порушень чинного законодавства, про що вже неодноразово писала преса. Зокрема, залишки коштів, передбачених для придбання медикаментів, накопичувались у лікарні понад 6 місяців, хоча за інструкцією мають бути не більше 1 місяця. Крім того, на порушення вимог постанови Кабінету міністрів щодо затвердженого переліку платних послуг, які надаються в державних медичних закладах, в приймальному відділенні хірургії Центральної міської клінічної лікарні вимагали плату за такі послуги, як зняття пов’язки, зняття швів, гнійну перев’язку тощо. Також, за даними І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, були виявлені факти недбалого ставлення до дорогого обладнання.

Крім того, як повідомлялося, на першому поверсі одного з лікувальних корпусів Центральної міської клінічної лікарні було виявлено шикарні двокімнатні апартаменти з окремим виходом на вулицю.

Як відомо, Валентин БІДНИЙ є сином заступника міністра охорони здоров’я Валерія БІДНОГО, який за попередньої столичної влади впродовж 10 років керував медичною галуззю столиці.

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, вже два тижні Мінздрав України проводить перевірку Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення, але, “крім помилок минулої влади, зроблених у попередні роки за В.БІДНОГО, нічого виявити не може”.