Сапери й льотчики повинні отримувати стільки ж, скільки миротворці

Міністр із питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ переконаний, що рятувальники - сапери й льотчики - повинні отримувати за свою працю, як мінімум, стільки ж, скільки отримують українські військові контрактники, які виконують миротворчі місії за кордоном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні під час зустрічі з кримськими рятувальниками.

Міністр підкреслив, що на сьогоднішній день одним із головних завдань для нього є підвищення грошового забезпечення простих бійців МНС і молодшого офіцерського складу. «Люди, які ризикують життям (особливо, наші сапери й льотчики) повинні отримувати за свою працю, мінімум, як наші військові контрактники, які виконують миротворчі місії за кордоном, - зазначив міністр, - і вже потім ми плануємо підняти грошове утримання всіх рятувальників».

Друге основне завдання, за словами Н.ШУФРИЧА, - це технічне забезпечення підрозділів. Він нагадав, що ухвалено рішення про передачу на баланс МНС до 15 вертольотів Мі-8МТ для переобладнання їх у пожежні. «Дві масштабні пожежі (Херсонська й Кримська), що сталися практично одна за одною, показали, що необхідне створення резервних підрозділів, оснащених спеціальною технікою. Це будуть автомобілі підвищеної прохідності на базі ГАЗ-66, які, можливо, дислокуватимуться в районі Мелітополя. Як показала ситуація на Алупкінській пожежі, ЗІЛи, що є на забезпеченні МНС, не завжди в лісі можуть дійти до осередку пожежі», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Ще одним завданням, яке необхідно негайно вирішувати, міністр назвав відновлення скорочених пожежних частин. «За статистикою, з 80-х років минулого сторіччя кількість загиблих на пожежах збільшилася в 9-10 разів, що, згідно з проведеним дослідженням, прямо залежить від скороченої кількості пожежних частин», - сказав Н.ШУФРИЧ. «За роки незалежності кількість пожежних частин зменшилася в 10 разів. Тому їх відновлення, особливо в районах, у селах – одне з наших першочергових завдань, яке ми маємо намір вирішити в найближчому майбутньому», - підкреслив міністр.