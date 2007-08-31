Янукович: через надмірну корумпованість відкладаємо використання бюджетних коштів

Відсутність оновленого закону про державні закупівлі привела до заморожування бюджетних коштів. Про це прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

«Надмірна корумпованість тендерної системи привела до того, що сьогодні на тривалий час відкладаємо використання бюджетних коштів. Гроші є, а використовувати їх не можемо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр також відзначив, що уряд з травня не може «порозумітися з Президентом, розблоковувати роботу парламенту, ухвалити рішення, і щоб Президент підписав закон (про внесення змін до закону про державні закупівлі - УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 серпня, Президент України запропонував 4 вересня на засіданні РНБО прийняти новий порядок проведення державних закупівель.

В.ЮЩЕНКО запропонував негайно розробити новий механізм в цій сфері спільно з урядом і правоохоронними органами, прийняти його на засіданні РНБО і після відкриття першої сесії Верховної Ради нового скликання затвердити цей механізм на законодавчому рівні.