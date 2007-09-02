Українці завоювали ”срібло” танцювального Євробачення (фото)

На першому танцювальному конкурсі "Євробачення", який пройшов у суботу в Лондоні, перемогу святкував дует з Фінляндії Юссі Ваанен (Jussi Vaananen) - Катя Коуккула (Katja Koukkula). Як передає Лента.ру з посиланням на АFP, українці Ілля Сидоренко і Юлія Окропірідзе зайняли друге місце, ірландці Мік Донеган (Mick Donegan) і Нікола Берн (Nicola Byrne) виявилися третіми. Російській парі Марія Сіттель - Владислав Бородінов вдалося зайняти лише сьоме місце.Серед решти 13 учасників найгірший результат показала Швейцарія - пара з цієї країни не змогла заробити жодного очка.

Глядачі оцінювали танець, хореографію, костюми і вибір музики. Кожна пара представила два танці: один - на вибір зі стандартної або латиноамериканської бальної програми, один - у вільній формі, що відображає національну культуру їх країни. Місцем проведення конкурсу став телецентр ВВС, трансляцію заходу вели 24 міжнародних телеканали.

Фото з офіційного сайту Євробачення