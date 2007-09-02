Папа римський закликає рятувати планету, доки не пізно

Папа римський Бенедикт XVI, який очолив у неділю перший екологічний молодіжний хід, заявив, що світові лідери мають ухвалити сміливі рішення, аби врятувати планету, «до того як буде надто пізно».

Про це повідомляє Reuters.

«Рішуче «так» необхідно під час прийняття рішень щодо захисту довкілля, а також непохитна прихильність прагненню запобігти небезпеці незворотних змін», - сказав 80-річний понтифік перед півмільйоном присутніх поблизу містечка Лоретто, розташованому на Адріатичному побережжі.