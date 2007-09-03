В Україні освятили перший спільний меморіал радянських солдатів та вояків ОУН-УПА

У неділю в селі Крихівці Івано-Франківської міської ради з нагоди 566-річчя села освятили перший в Україні спільний меморіал радянських солдатів та вояків ОУН-УПА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської міської ради, за словами сільського голови Василя ВЛАДИНА, місце під меморіал було відведено ще у 1992 році. «Ми мабуть першими в Україні об’єднали загиблих, і закликаємо усіх не робити розбрату серед української нації, - наголосив сільський голова. – Це наша історія і не варто нею спекулювати будь-кому».

Як йдеться у повідомленні, меморіал зводили за кошти громади та меценатів. По обидві сторони насипаної могили встановлено мармурові стели: справа – солдатам Радянської армії, а навпроти - воякам ОУН-УПА. На кам`яній плиті викарбувані імена сельчан, які поклали життя за Україну. Тут знайшли свій спочинок 44 радянські солдати і16 вояків УПА та січових стрільців.

На думку сільського голови Крихівців, зі зведенням цього меморіалу має розпочатися об`єднання України і примирення ветеранів Великої Вітчизняної війни та колишніх вояків Української Повстанської Армії. В.ВЛАДИН вважає, що «постійну ворожнечу треба вже припиняти», бо інакше Українську державу не збудувати.

Проте, як зазначив голова Братства УПА Карпатського краю Фотій ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, "УПА ніколи не примириться з гекечепістами та енкаведистами», які у роки війни катували та знущалися над повстанцями. “І забути це неможливо", - наголосив він.