Азарову завадили засуха і Ющенко

Основними причинами аномально високої інфляції в червні - липні були засуха і нестабільна політична ситуація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ журналістам 1 вересня.

«Хто з нас міг передбачити, що нас спіткає таке велике лихо як засуха, хто міг передбачити, що у нас так різко виростуть ціни на нафту, виростуть ціни на метал, а це базовий ціноутворюючий показник. Тому поки ми йдемо в тих параметрах, які ми собі заклали. І найголовніше останнє: коли ми у вересні і жовтні минулого року, а вірніше, у вересні, більшою мірою займалися розрахунком інфляції 2007 року, хто міг припустити, що наш поважаний пан Президент піде на таке загострення соціально-економічної ситуації і розпустить Верховну Раду. Адже в основі цієї аномальної для червня, липня інфляції лежать політичні рішення, політична ситуація. І коли я в квітні місяці говорив про те, що Україна ще випробує на собі наслідки цього політичного рішення, я мав на увазі не квітень і не травень, і не червень, я мав на увазі, що ми ще на собі, на своїй шкурі, випробуємо наслідки цього рішення цього року, в наступному, 2009 і 2010 року», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також підкреслив, що точно спрогнозувати показник інфляції на той або інший період практично неможливо, у зв`язку з чим прогнозний і фактичний показники дуже рідко співпадають.

"Коли нам дорікають, що ми не точно розрахували інфляцію, я не приймаю ці докори, тому що, якщо хтось знає, як розраховується інфляція і взагалі є фахівцем в цій галузі, то він чудово знає, що ніде, ні в одній країні світу і ніколи попередні прогнози інфляції не співпадають з реальним показником. Ніде такого немає. І якби знайшовся фахівець, який би сказав, що безпомилково, з точністю до однієї десятої, розраховуватиме інфляцію, то цій людині сміливо можна присуджувати Нобелівську премію. Немає таких фахівців. Тому закидів цих я не приймаю», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні інфляція в липні проти червня ц.р. становила 1,4%, в січні-липні (до грудня минулого року) - 5,6%.

Інфляція в липні 2007 року проти липня 2006 року становить 13,5%, в січні-липні 2007 року проти січня-липня 2006 року - 11,2%

При формуванні державного бюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%, зростання промислового виробництва - 8%.

Згідно з травневим прогнозом Європейського банку реконструкції і розвитку, в нинішньому році темпи інфляції становитимуть 7,2%, зростання українського ВВП - 5,8% при дефіциті Держбюджету 2,7%.

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, в 2007 році в Україні очікується інфляція в 11,3%, зростання ВВП - на рівні 5% при річному дефіциті бюджету 4,1%.

Світовий банк прогнозує зростання інфляції в Україні в 2007 році на рівні 9,7%, ВВП - 6%.