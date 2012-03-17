У Луганську «замінували» багатоквартирний житловий будинок

У селищі Ювілейний (адміністративна територія Луганська) чоловік «замінував» багатоквартирний житловий будинок.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС у Луганській області, повідомлення про замінування надійшло в чергову частину Артемівського райвідділу міліції 16 березня.

Один з мешканців будинку повідомив про те, що сусід 1972 р.н., перебуваючи в нетверезому стані, висловлює намір висадити в повітря будинок.

В результаті обстеження будинку фахівцями вибухо-технічної служби вибухонебезпечні прилади і предмети виявлені не були. Проводиться перевірка.