У Луганську «замінували» багатоквартирний житловий будинок
14:18, 17 березня 2012Суспільство
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Один із мешканців повідомив про те, що сусід, перебуваючи в нетверезому стані, висловлює намір висадити в повітря будинок
У селищі Ювілейний (адміністративна територія Луганська) чоловік «замінував» багатоквартирний житловий будинок.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС у Луганській області, повідомлення про замінування надійшло в чергову частину Артемівського райвідділу міліції 16 березня.
Один з мешканців будинку повідомив про те, що сусід 1972 р.н., перебуваючи в нетверезому стані, висловлює намір висадити в повітря будинок.
В результаті обстеження будинку фахівцями вибухо-технічної служби вибухонебезпечні прилади і предмети виявлені не були. Проводиться перевірка.
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