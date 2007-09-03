Сергій Куніцин: усі знають, що в Севастополі у людей по два паспорти

Голова Севастопольської міської державної адміністрації, другий номер виборчого списку блоку УРА Сергій КУНІЦИН пропонує ввести в Україні інститут подвійного громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Севастополі на брифінгу для журналістів С.КУНІЦИН, зокрема, заявив, що це не популізм. „Блок Куніцина”, який я очолював на виборах минулого року в парламент Криму, також йшов під цим лозунгом, це актуально”, - наголосив він. За словами С.КУНІЦИНА, йому нещодавно стали відомі результати соціологічного опитування в Криму і Севастополі, „і за подвійне громадянство висловилися понад 50 відсотків опитаних громадян”.

При цьому С.КУНІЦИН зауважив, що „проблема не тільки в Криму”. За його словами, на півночі Росії проживають десятки тисяч українців. „Чи ви скажете, що у Севастополі у людей немає по два паспорти? Усі знають, що є один, і є на всякий випадок другий. А там також (у українців на півночі Росії - УНІАН) є один і другий, тому що паспорт українцю в Росії дає право на соціальні гарантії, скажімо, в Тюмені”.

Крім того, зазначив він, „400 тисяч українців працюють у Чехії, у Словаччині ще тисяч 200. Що, для західних українців не існує цієї проблеми, - як там жити і на яких правах?”. С.КУНІЦИН також нагадав про українців, які на початку минулого століття виїхали в Канаду, і які з задоволенням, на його думку, “отримали б друге громадянство, вкладали б кошти в Україну, як свою етнічну батьківщину”.