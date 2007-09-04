Учені Великої Британії створять гібрид людини і тварини

Уряд Великої Британії має намір дозволити ученим створювати зародки людини-тварини. Як пише газета The Guardian, Організація запліднення і ембріології опублікувала звіт про думку населенняз цього питання за день до офіційного ухвалення остаточного рішення урядом. Згідно з цим звітом, більшість людей не заперечують проти створення гібридного ембріона. Учені сподіваються схрестити клітки людини і тварини і одержати гібрид, стовбурові клітини якого можна буде використовувати для лікування хвороби Альцгеймера, Паркінсона і травм спинного мозку.

Газета.ру