Карпачова організувала власну перевірку смерті ув'язненого

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА організувала власну перевірку за повідомленнями у ЗМІ про побиття засуджених у Бучанській виправній колонії № 85 в Київській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмана, вчора за дорученням Н.КАРПАЧОВОЇ до колонії прибули її представники, які спільно з керівництвом Управління Державної пенітенціарної служби України в місті Києві та Київській області та працівником прокуратури міста Ірпеня з’ясовують обставини смерті 26-річного киянина Тараса Войцеховського та отримання тілесних ушкоджень Сергієм Т.

За даними прес-служби, за попереднім висновком експертів Ірпінського відділення Київського обласного бюро судово-медичної експертизи, смерть Т.Войцеховського настала від геморагічного панкреатиту. "На думку Уповноваженого з прав людини, такий висновок експертів є сумнівним, оскільки родичі та дружина померлого стверджують, що на цю хворобу засуджений ніколи не страждав", - зазначили у прес-службі, додавши, що остаточні висновки можна буде зробити лише після отримання результатів призначених гістологічного та токсикологічного досліджень.

Водночас у прес-службі омбудсмана зазначили, що Сергій Т. був оглянутий судово-медичними експертами. "У нього виявлено тілесні ушкодження. Пошкоджень внутрішніх органів та переломів кісток під час проведення ренгенологічного та ультразвукового досліджень виявлено не було. Сергій Т. повідомив, що персоналом колонії йому були завдані два удари в ділянку живота. Наразі він перебуває в терапевтичному відділенні лікарні колонії", - зазначили у секретаріаті омбудсмана. При цьому у прес-службі зауважили, що на переконання Н.КАРПАЧОВОЇ, Сергію Т., "який побоюється за своє здоров’я та життя, має бути забезпечена особиста безпека, включно до переведення його в іншу установу виконання покарань".

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на правозахисників, працівники адміністрації Бучанської виправної колонії № 85, розташованої в місті Гостомель Київської області, побили двох ув'язнених. Один з них помер.

Прокуратура міста Ірпінь Київської області проводить дослідчу перевірку з метою виявити обставини смерті засудженого.

При цьому у прокуратурі Київської області зазначили, що на сьогоднішній день дані, які підтверджували б насильницьку смерть засудженого, відсутні.