У Парку Київська Русь обіцяють поєдинки не гірші, ніж у братів Кличків

У першому міжнародному турнірі з історичного фехтування «Витязь Київського Дитинця», відкриття якого відбудеться 24 березня у Центрі культури і історії «Парк Київська Русь», візьмуть участь 13 команд-клубів історичного фехтування з України і Росії.

Про це повідомив президент «Парку Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Історичне фехтування - новий напрям для України. Наша мета - популяризувати його як вид спорту. Турнір дивуватиме гостей Парку протягом усього року. Кращі лицарі України і зарубіжжя представлять свою майстерність. На переможців чекає популярність і за межами батьківщини. За видовищністю і масштабністю рицарські поєдинки не поступатимуться за енергетикою боям між братами КЛИЧКАМИ і відомими боксерами», - зазначив В.ЯНЧЕНКО.

На його думку, історичне фехтування здатне згуртувати молодь навколо історичної ідеї і ідеї відродження давніх бойових мистецтв. Також він зазначив, що цей вид спорту зміцнює фізичний і душевний стан.

Як сказав В.ЯНЧЕНКО, турніри з історичного фехтування відрізняються від фестивалів клубів історичної реконструкції тим, що перші – це спортивні змагання з елементами реконструкції, пов`язані зі зброєю - історичний одяг, зброя для ведення бою.

«Це адаптація середньовіччя до сучасного спорту», - пояснив президент Парку.

Заявки на участь у першому турнірі «Витязь Київського Дитинця» подали 13 команд – з Києва, Одеси, Харкова, Донецька, Сум, Запоріжжя, Полтави, Луцька й інших міст.

Співорганізатор турніру «Витязь Київського Дитинця», головний маршал турніру Олексій ЛЯЛЮШКО вважає, що історичне фехтування сьогодні не поступається за популярністю загальновизнаним видам спорту.

«Ми дуже хочемо, щоб історичне фехтування стало офіційним видом спорту, і раді, що робимо перший крок до цього за підтримки «Парку Київська Русь», який об`єднав усіх нас. Тільки в Києві історичним фехтуванням займаються близько 5 тисяч чоловік. Вони тренуються упродовж багатьох років, і хочуть, щоб їх команди визнали, щоб цей вид спорту став популярний. «Парк Київська Русь» об`єднав усі клуби для розвитку цього виду спорту в Україні», - сказав відзначив О.ЛЯЛЮШКО.

За його словами, оскільки в турнірі візьмуть участь клуби, які представляють різні історичні епохи, на розробку правил турніру і ведення боїв пішло півроку. Кожен клуб розробив свою тактику ведення бою, що виключає травмонебезпечні прийоми.

Керівник клубу «Путивль» (Київ – Путивль - Харків) Олексій СИТНИКОВ відзначив високий організаційний рівень турніру в «Парку Київська Русь» і те, що в заході візьмуть участь багато сильних бійців.

«Ми відкриваємо захід. Це хвилююче, хлопці готуються і сподіваються на перемогу», - зазначив він.

Керівник клубу «Кнехт Євросоюз» (Одеса-Київ-Харків) Дмитро ГОРДИНА повідомив, що йому подобається формат заходу, його масштабність і місце проведення.

У свою чергу, В.ЯНЧЕНКО додав, що Парк планує проводити турнір з історичного фехтування «Витязь Київського Дитинця» щорічно і розширювати його географію.

Також він повідомив, що для переможців турніру, які будуть визначені у листопаді 2012 року, виготовлені спеціальні призи: золотий, срібний і бронзовий спис.

«Це символічна нагорода, але дуже цінна для клубів», - зазначив президент «Парку Київська Русь».

Як нагадав В.ЯНЧЕНКО, всі заходи, які відбудуться цього року в «Парку Київська Русь», приурочені до святкування трьох дат – 1530-річчя заснування Києва, 1150-річчя зародження держави Київська Русь (одна з вірогідних дат) і 1130-річчя проголошення Києва столицею держави Київська Русь.