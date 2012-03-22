Житомирська міськрада пережила два мітинги з протилежними гаслами

21 березня в Житомирі підприємці провели два альтернативних мітинги біля будинку міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, один мітинг повели підприємці з вулиць, прилеглих до Житнього ринку. Вони протестували проти переселення на нові місця торгівлі.

Майже одночасно мітинг на підтримку дій міської влади за переселення цих підприємців на нові місця торгівлі провели підприємці зі Староміського ринку.

Останні заявили, що підтримують міську владу у її намірах впорядкувати стихійну торгівлю.

Водночас у міській раді повідомили, що влада не зміює свого рішення впорядкувати стихійну торгівлю біля Житнього ринку у Житомирі.