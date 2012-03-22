Прокуратура перевіряє законність збору грошей зі студентів

Прокуратура Центрально-Міського району Горлівки Донецької області проводить перевірку законності дій посадовців Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов при зборі благодійних внесків від студентів навчального закладу на покриття комунальних боргів вишу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

За попередніми даними, студентською радою інституту було ухвалено рішення про благодійні внески для відшкодування заборгованості за тепло- і електропостачання в добровільному порядку. У квитанції платежу зазначалося його призначення, а саме - «благодійний внесок для оплати комунальних послуг». Розмір таких внесків коливався від 50 до 250 грн.

Загалом під час проведення цієї акції студентами було сплачено понад 60 тис. грн.

У прокуратурі уточнили, що в гуртожитках інституту на початку поточного опалювального сезону мав місце факт затримки підключення теплопостачання на 10 діб. Причиною цього стало пошкодження теплотраси та її ремонт. Надалі фактів відключення тепла і електропостачання в студентських гуртожитках встановлено не було.

Наразі перевірка триває.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня студенти Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов передали ЗМІ відкритого листа про те, що їх змушують «у добровільному порядку» здати гроші на оплату комунальних боргів вишу.

У листі, зокрема, йдеться, що «адміністрація вишу звертається до студентів із проханням у добровільно-примусовому порядку пожертвувати 250 грн. із людини на оплату заборгованості навчального закладу за комунальні послуги».