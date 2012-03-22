Запасів сланцевого газу Польщі вистачить на 40-50 років

Запаси сланцевого газу в Польщі, які можна видобути, становлять, у середньому, близько 550 млрд. кубометрів газу, що майже в 10 разів менше від раніше озвучених оцінок американських експертів, які говорили про 5,3 трильйона кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчить перше наукове дослідження запасів сланцевого газу в країні, яке провів Державний інститут геології (PIG).

«Запаси сланцевого газу можуть становити майже 2 млрд. кубометрів (1,920 млрд.), але, швидше за все, вони становлять від 346 до 768 млрд. кубометрів», - зазначається у повідомленні інституту, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

PIG зазначив, що запасів сланцевого газу разом із вже розвіданими родовищами традиційного «блакитного палива» - на 145 млрд. кубометрів газу – дозволить, при збереженні нинішнього річного споживання, забезпечити країну цим паливом упродовж 35 - 65 років.

Згідно з повідомленням, результати дослідження показали, що запаси газу в Польщі, які можна видобути, у 5 разів більше від попередніх оцінок, а нафти – в 10 разів більше (найбільш вірогідні – понад 250 млн. тонн при максимумі 535 млн. тонн – УНІАН).

Заступник міністра екології Польщі Петро ВОЗНЯК зазначив, що такі результати ставлять країну на третє місце за можливостями видобування газу в Європі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Управління енергетичної інформації США (EIA) оцінювало польські запаси сланцевого газу в 5,3 трильйона кубометрів, яких мало б вистачити країні на 300 років споживання.

Найбільша країна Східної Європи, що входить до Євросоюзу, Польща минулого року спожила близько 14,5 млрд. кубометрів газу, 75% якого імпортувала, левову частку - з Російської Федерації.

Польський уряд планував розпочати промислове видобування сланцевого газу, що дозволило б з 2014 року зменшити залежність від поставок російського газу, що дорожчає.