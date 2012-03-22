Український виробник заперечує свою провину в аварії на Далекому Сході

Неправильне використання могло стати причиною сходження вагонів в Примор'ї на Далекосхідній залізниці, повідомляє ВАТ "Азовмаш".



Українське підприємство зазначає, що має більш ніж 60-річний досвід виготовлення вантажних вагонів - насамперед залізничних цистерн більш як 40 типів, які використовуються на всіх залізницях країн СНД, Балтії та Грузії.



"Азовмаш" стверджує, що, зазвичай, їх використання відповідно до технічних умов, ГОСТів, правил перевезень, затверджених комісією ради із залізничного транспорту повноважних фахівців вагонного господарства залізничних адміністрацій країн СНД, Латвії, Литви, Естонії та Грузії, забезпечує безпеку перевезення вантажів .



"Аналіз вищевказаних сходів говорить про можливість у разі непрофільного використання їх при певних умовах - перевищення вантажопідйомності і, як наслідок, понаднормативні навантаження на деталі візки, що приводять до передчасного руйнування бічної рами", - йдеться в повідомленні.



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Як повідомляє РИА Новости, схід з рейок семи цистерн з нафтопродуктами на станції Ружин в Примор'ї стався в середу. Жертв і постраждалих немає, загрози екології немає. В результаті події пошкоджено чотири ригельні опори контактної мережі, утруднена маневрова робота станції, рух припинено.



За даними Далекосхідної залізниці, причиною аварії став заводський брак - злам бічної рами візка вантажного вагона, виготовленої на маріупольському ЗАТ "АзовЕлектроСталь".