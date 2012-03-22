Нападники на караул військової частини мали вогнепальну зброю

Слідство у справі про напад на караул військової частини радіотехнічних військ у Харкові взяв під контроль прокурор Харківської області Геннадій ТЮРИН.

Для координації розслідування кримінальної справи про напад на караул військової частини радіотехнічних військ до Харкова терміново прибули заступник Генерального прокурора України Анатолій Пришко та військовий прокурор Центрального регіону Микола Голомша.

Як повідомило кореспондента УНІАН інформоване джерело в Міністерстві оборони України, на місце події прибув також командувач Повітряними силами Сергій ОНИЩЕНКО, також працюють слідчі прокуратури Харківського гарнізону, Військова служба правопорядку, міліція.

За даними джерела, напад було скоєно сьогодні вранці на військову частину А 1451 – бригада радіотехнічних військ. 19-річний караульний, солдат строкової служби, охороняв сховище ракетно-артилерійського озброєння, де зберігалася, в тому числі, й стрілецька зброя. Військовослужбовець, маючи при собі автомат Калашникова та дві обойми по 30 патронів, вчинив опір нападникам. Внаслідок перестрілки він убив одного нападника, іншого поранив, при цьому сам військовослужбовець отримав смертельні поранення. Нападники були з вогнепальною зброєю.

«19-річний солдат строкової служби проявив героїзм та самопожертву», - наголосив співрозмовник агентства.

Начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА повідомила кореспондента УНІАН, що на місці події була вилучена зброя нападників – обріз та два ножі. Наразі медична допомога надається пораненим військовослужбовцям. Затриманого нападника допитують у Дзержинському райвідділі міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4.00 невідомі скоїли напад на караул військової частини радіотехнічних військ. Напад було скоєно з метою заволодіння зброєю.

Внаслідок нападу загинув один військовослужбовець, отримали поранення начальник караулу, старший лейтенант та старший солдат. Один нападник, 33-річний мешканець міста Харкова, був застрелений, другий, 42-річний харків’янин, - затриманий.

Слідчим відділом Дзержинського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічного ув’язнення.